Vídeo: pneu desgovernado desce Avenida Antônio Carlos e assusta motoristas

Um pneu desgovernado que se soltou de um ônibus Move Metropolitano, desceu a pista exclusiva para os coletivos da Avenida Antônio Carlos, próximo ao Viaduto São Francisco, na Região da Pampulha, em BH, e assustou motoristas que passavam pelo local.





O Pneu, que se soltou de um Move Metropolitano, chegou a invadir a contramão da pista exclusiva do Move (foto: Reprodução)





Um vídeo gravado por um motorista nessa terça-feira (10/1) mostra dois pneus acoplados, costumeiramente utilizados no eixo traseiro de ônibus, descendo a pista do Move em alta velocidade, impulsionado pelo declive do local.





O Estado de Minas entrou em contato com a BHTrans, que confirmou que a situação ocorreu ontem e que se tratava de pneus de um Move Metropolitano, mas não soube informar se houve feridos e como e onde o objeto parou.





Também tentamos contato com o Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para saber o desdobramento da situação, mas até o fechamento da matéria ainda não havíamos obtido resposta. A matéria será atualizada após o recebimento de novas informações.