Metrô de BH: passageiros relatam superlotação e atraso de trens

Segundo usuários, atraso nas viagens de metrô passou de 30 minutos e causou superlotação nos vagões (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Passageiros que utilizam o metrô de Belo Horizonte passaram por uma manhã de espera e tumulto ao tentar utilizar o serviço nesta quarta-feira (11/1). Um problema técnico, durante o horário de pico, causou a paralisação momentânea dos trens.Usuários relataram à reportagem docenas de superlotação nas estações. A auxiliar administrativo Thais Oliveira, de 25 anos, disse que a situação foi caótica. "Eles nem avisaram o que estava acontecendo. Foi ficando cada vez mais lotado e até perigoso de alguém ser pisoteado", conta.A dor de cabeça para ir ao trabalho se estendeu por mais de 30 minutos, revela Thais, que chegou na estação Santa Efigênia por volta das 7h. "Tinha que chegar às 8h no trabalho. Até pensei em sair e pegar um ônibus, mas iria atrasar ainda mais", lamentou. Os vagões ficaram lotados após normalização do serviço.A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-MG) reconhece o atraso e diz que levou cerca de 30 minutos para retomar a operação ferroviária. O transtorno foi causado por um trem, com passageiros, que apresentou "perda de tração" e precisou ser rebocado até a plataforma Vilarinho."O metrô avariado teve que ser rebocado, por outro trem, de volta, até a plataforma de Vilarinho. Em seguida, às 7h31, um trem partiu prestando serviço com os usuários, de Vilarinho até Eldorado. A situação refletiu e causou atrasos de cerca de 30 minutos em todo o trecho", informou por meio de nota.



A companhia afirma ter disponibilizado viagens extras aos passageiros. "O trem avariado foi retirado do sistema e a Manutenção da Companhia já atua para que o problema seja solucionado", finaliza.