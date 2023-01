Quarta-feira será de calor e chuva em BH

Chuva não dá trégua e segue até domingo em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)

Chuvas continuam em Minas Gerais

Belo Horizonte terá mais um dia de tempo instável e calor nesta quarta-feira (11/1). A previsão é de chuva a qualquer hora do dia, mas a temperatura segue em alta com máxima prevista de 29ºC.Os termômetros marcaram 17,4ºC durante a madrugada, no Cercadinho, na Região Oeste, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). À tarde, a umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 80%.O dia será de céu nublado com possibilidade de pancadas de chuva forte, acompanhadas de trovoadas isoladas e rajadas de vento ocasionais.As chuvas começam a diminuir de intensidade nos próximos dias. Nas últimas horas, a regional Venda Nova foi a que mais recebeu chuvas, seguida pelo Barreiro.De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, há previsão de muita chuva para o Sul, Oeste e Triângulo Mineiro no início desta semana.Neste período chuvoso, que começou a ser contabilizado em 21 de setembro de 2022, já foram contabilizados 20 óbitos , 1.974 desalojados e 10.816 desabrigados. São 131 municípios em situação de emergência.