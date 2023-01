Vídeo: Homem fica preso às ferragens após cabine de caminhão se soltar

O caminhão estava em movimento quando a cabine se soltou (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

A cabine de um caminhão em movimento se soltou, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas, nessa terça-feira (10/1). O motorista, de 46 anos, perdeu o controle do veículo, esbarrou em um carro e, em seguida, bateu na parede de uma empresa, no Bairro Industrial José de Almeida.