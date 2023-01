Bombeiros encontram jovens que estavam perdidos em mata

Grupo foi encontrado num local de mata bastante ingrime (foto: CBMMG)

Um grupo de quatro jovens, nas idades de 17 a 20 anos, que estavam desaparecidos desde a tarde de terça-feira (10/1), em Brejo do Amparo, no norte do estado, foram resgatados durante a noite, por soldados do Corpo de Bombeiros de Januária. Eles estavam numa região de mata.

O acionamento do Corpo de Bombeiros aconteceu por volta de 20h, do mesmo dia. Segundo informações, o pedido foi feito, via celular, por um dos integrantes do grupo, CBA, de 17 anos, que contou que ele e outros três amigos saíram de Januária, para fazer uma trilha que dá acesso à Gruta dos Anjos, que fica numa região de mata, em Brejo do Amparo, distante três quilômetros do ponto de onde partiram.

O passeio teria começado num horário inapropriado, por volta de 16h. Segundo CBA, com o cair da noite, eles haviam perdido o senso de direção e estavam perdidos dentro da mata. Contou que procurou um ponto mais alto da mata, para conseguir sinal de celular.

Uma equipe de bombeiros foi enviada ao local, e começou as buscas depois de delimitar uma área específica, dando início a um rastreamento. Foi determinante, segundo o grupo de resgate, encontrar pegadas no solo, que foram seguidas.

Cerca de uma hora depois de iniciado o rastreamento, o grupo foi localizado. Os quatro jovens estavam conscientes e sem ferimentos. O grupo estava numa área de mata fechada, com terreno irregular, formado por ribanceiras e fendas rochosas. Eles foram hidratados, antes de serem retirados do local.

Alerta

O Corpo de Bombeiros faz um alerta para aqueles que pretendem fazer um passeio ao ar livre de forma segura. Em caso de trilhas, recomenda fazer um reconhecimento, com informações sobre a mesma e, principalmente, usar mapas, GPS, telefone celular com uma bateria reserva, lanternas, água, alimentos, e que sempre informe alguém da família sobre o passeio, o roteiro e o horário previsto de retorno.

Em caso de emergência, como se perder, os bombeiros recomendam manter a calma e acionar imediatamente a corporação.