Chuvas: 2 reservatórios que abastecem Grande BH atingem 100% da capacidade

Os reservatórios Rio Manso e Serra Azul atingiram 100% da capacidade no início da semana (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press - 07/01/2022)

O Sistema Paraopeba, que é composto pelos reservatórios Rio Manso, Serra Azul e Vargem das Flores chegou ao nível de 98,9%, nesta quarta-feira (11/1), segundo monitoramento da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Há um mês, em 12 de dezembro, esse índice era de 85,5%.





Os reservatórios Rio Manso e Serra Azul atingiram 100% da capacidade. Segundo a Copasa, o nível atual é considerado positivo para o período do ano.





Em 12 de dezembro, por exemplo, os níveis de capacidade de Rio Manso e Serra Azul eram de 87,1% e 94,3%, respectivamente. Na represa Vargem das Flores, o volume também subiu consideravelmente. Há um mês era de 59,6%. Com as chuvas dos dez dias de janeiro, o índice saltou para 92,1 % da capacidade do reservatório.

BH tem novo alerta de chuva de até 40mm até quinta-feira (21/1)

Em relação aos dois reservatórios atingirem a totalidade, a Copasa informou que “as barragens de acumulação de água possuem vertedouros que garantem a segurança da própria estrutura do reservatório e também da população no entorno. Diante disso, a água verte quando o reservatório atinge 100% e não há riscos de transbordamento.”