Carreta com tábuas de madeira tomba na BR-040, em BH

Uma carreta que transportava tábuas tombou no trecho da BR-040 no Anel Rodoviário de BH, próximo ao acesso à Avenida Amazonas. O acidente na manhã deste domingo (15/01) interditou a pista no sentido Distrito Federal e o congestionamento chegou a 5 km.

Carreta saiu de Santa Catarina, com destino a Ipatinga (foto: Jair Amaral/ EM/ D.A Press)

Segundo a Via 040, concessionária que administra o trecho, por volta das 9h08 a carreta bitrem tombou no Km 535 da rodovia e, apesar do susto, ninguém se feriu. O motorista vinha de Santa Catarina, no Sul do Brasil, e seguia para Ipatinga, no Vale do Aço.