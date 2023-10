Vídeo: onça é capturada em uma casa no interior de Minas

432

Uma onça suçuarana foi capturada na garagem de uma residência na cidade de Varjão de Minas, na Região do Noroeste do estado, na manhã de domingo (22/10).





Uma equipe de bombeiros foi chamada e contou com ajuda voluntária de um médico veterinário, com pós-graduação em Anestesiologia, e ainda com o apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente, que traçaram estratégias para captura do animal.O felino era de grande porte e oferecia resistência à aproximação. Os militares disseram que foram realizadas várias tentativas de captura com materiais adequados. A preocupação era realizar a captura de forma segura para equipe no local, para o animal e para a população da cidade, já que vários populares se aglomeraram nas imediações para acompanhar os trabalhos.

A onça era um macho adulto de 50kg (foto: CBMMG/Divulgação)

Após cerca de três horas de operação, a equipe conseguiu sedar e capturar o animal, que depois de contido, foi colocado em um gradeado de transporte. Após capturada, foi realizada uma avaliação pelo médico veterinário e feita a condução do felino pela Polícia Militar de Meio Ambiente ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres em Patos de Minas.Os bombeiros disseram que o animal era um macho adulto da espécie Puma concolor (suçuarana, onça-parda e leão baio), pesando aproximadamente 50 kg. Ele apresentava-se debilitado com quadro de desidratação e necessitava de cuidados veterinários.