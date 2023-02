Ação Policial apreende drogas em encomendas postais na capital

Operação Alfa-4 já apreendeu mais de 60kg de drogas em parceria com os Correios (foto: Divulgação/ Polícia Civil de Minas Gerais)

A ação policial Alfa-4, comandada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), apreendeu 19 malotes em encomendas postais contendo maconha, cocaína, crack e haxixe, na última sexta-feira (10/2) em Belo Horizonte.

Segundo informações da PCMG, o carregamento iria abastecer o tráfico de drogas na capital mineira e em outras regiões do estado. As apreensões já somam mais de 60 kg em drogas e centenas de comprimidos de ecstasy.





As investigações indicaram que as drogas são comercializadas de maneira virtual e são distribuídas para todo o Brasil via Correios, escondidas em caixas de som, roupas, brinquedos e outros objetos.

Cerca de 50 pessoas já foram identificadas como integrantes do esquema criminoso e novas rotas do tráfico em Minas Gerais estão sendo investigadas pela Polícia. Até agora, 19 inquéritos policiais já foram abertos.





A ação foi iniciada em outubro de 2022 e conta com a parceria dos Correios e de outras agências de inteligência de Minas Gerais e de outros Estados e segue em busca de identificar e prender as ramificações da organização criminosa envolvida no esquema.





As drogas apreendidas foram encaminhadas para a Central de Constatação de Drogas do Instituto de Criminalística para serem analisadas.

*Estagiária sob supervisão