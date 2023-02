Homem é preso suspeito de matar primo a pauladas em Minas

Na noite de domingo, a vítima invadiu a casa do primo e, com um pedaço de madeira, o agrediu. O primo, então, entrou na casa e pegou uma faca. A vítima tentou fugir, mas foi atingida com uma facada no peito.

A vítima morreu no local. Quando os policiais militares chegaram, testemunhas apontaram que o autor estava na residência. Ao chegar na casa, ele já saiu e se entregou aos PMs, confessando o crime.

O suspeito foi levado até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde foi atendido. Ele tinha lesões no corpo provenientes dos golpes de madeira que recebeu da vítima.

Na sequência, ele foi levado para a delegacia. A Polícia Civil (PCMG) vai investigar o caso.