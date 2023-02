Homem é morto a tiros na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Homem morto com diversos disparos de tiros é encontrado em Contagem (foto: Reprodução/GoogleStreetView)

Um homem de 45 anos foi encontrado morto pela Polícia Militar de Minas Gerais com diversas perfurações causadas por disparo de arma de fogo no Campo da Pedreira, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, no sábado (25/2).