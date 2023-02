Homem é soterrado enquanto cavava tubulação de esgoto, em Sabará

Homem estava dentro da vala de 1,8m (foto: Divulgação/ CBMMG) Um homem foi soterrado enquanto trabalhava dentro de uma vala para passagem de tubulação de esgoto na tarde desta segunda-feira (27/2), no Bairro Santa Lúcia, em Sabará. Seis equipes do Corpo de Bombeiros estavam no local.





Após quase 4h soterrado, o homem foi localizado e retirado pelas equipes, mas estava morto. Ele foi levado de ambulância para um hospital fazer a avaliação completa e um médico constatar o óbito.

Segundo a Copasa, equipes técnicas estão acompanhando a apuração das causas do acidente junto à empresa terceirizada responsável pelas obras.



"A Copasa lamenta o ocorrido e esclarece ainda que atua junto ao consórcio Regional Leste para que todo o suporte necessário seja dado aos familiares da vítima. A Companhia reforça que possui toda uma estrutura de fiscalização que impõe regras rigorosas, principalmente, quanto à segurança dos trabalhadores, e reafirma que as causas do acidente ainda estão sendo apuradas", informaram por meio de nota.