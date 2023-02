Veja como será o memorial em homenagem a quilombo em Cristais

Memorial do Quilombo do Ambrósio, no alto do Morro da Vigia, e deve ser inaugurado no final de março (foto: Rodrigo Pires Arquitetura e Urbanismo/Divulgação)





Projetado pelo arquiteto e urbanista Rodrigo Pires, o memorial tem uma escultura, de 3,20 metros de altura, que simboliza “uma pessoa atenta, em observação”, obra do artista Felipe Rodrigues, e um espaço com uma cruz, que convida à reflexão e à espiritualidade.









A escolha de uma cruz, acrescenta Rodrigo, tem uma explicação. “Perto do Morro da Vigia, na zona rural, existe a comunidade de Coqueiros. Há muitos anos, esses moradores fazem romaria ao local, para rezas e contemplação. Em respeito a essa tradição, ficou decidido que, além da homenagem ao quilombo, o memorial manteria o costume dessas famílias.”

PAISAGEM Escultura representa uma pessoa atenta e em observação constante (foto: Rodrigo Pires Arquitetura e Urbanismo/Divulgação) Funcionário da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Carlos Diego Ferreira Ribeiro afirma que os recursos para a obra, iniciada há quase um ano, são da Prefeitura de Cristais. A escultura é de concreto revestido com resina automotiva, e o espaço de reflexão do mesmo material.





“Do alto do Morro da Vigia, os quilombolas ficavam atentos a qualquer ataque. Se isso ocorresse, o ‘vigia’ saía imediatamente e comunicava aos demais, que ficavam no Morro da Meia Laranja, bem em frente”, conta Carlos Diego. “Pesquisas mostram que viviam ali cerca de 15 mil pessoas, sendo um dos maiores do país, na época.”

As referências ao quilombo, que havia no início do século 19 na região e tinha como “rei” Ambrósio, foram pesquisadas em várias fontes, especialmente no livro “A história de Minas roubada do povo”, de Tarcísio José Martins.

O município de Cristais, na Região Centro-Oeste de Minas, a 255 quilômetros de Belo Horizonte, presta homenagem a um personagem e um lugar pouco conhecidos na história do estado. No final de março, ainda sem data definida, será inaugurado o Memorial do Quilombo do Ambrósio, no alto do Morro da Vigia, localizado a 7 quilômetros da cidade de 11 mil habitantes.