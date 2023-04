Gabriel Azevedo pede explicação à Fuad por 'insinuar' aumento de passagens

Após a prestação de contas na Câmara Municipal, Azevedo criticou a fala de Fuad sobre o possível aumento (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press.) A situação dos ônibus de Belo Horizonte segue indefinida. Na tarde desta segunda-feira (3/4), o vereador Gabriel Azevedo (sem partido), presidente da Câmara dos Vereadores, solicitou ações e esclarecimentos ao prefeito Fuad Noman (PSD) a respeito da possibilidade de aumento da passagem.









"Não tem nenhum estudo feito para o aumento da passagem. Em segundo lugar, não farei surpresa para ninguém, não vou falar 'amanhã aumenta a passagem'. Vamos estudar. O valor do subsídio é alto e pode ser que a PBH não tenha o recurso todo para isso, então, se for o caso, vamos ter aumento. Mas ainda será estudado, temos que conversar", disse Fuad.





Diante da possibilidade de aumentar o valor, o vereador Gabriel Azevedo afirmou que estava muito preocupado, já que a Prefeitura não teria utilizado o tempo do subsídio emergencial para reformular o contrato com as empresas de ônibus ou mudar a tarifa. E, caso o prefeito não anule o contrato em um mês, a Câmara Municipal vai interferir.





"Há um ano, foi dado à prefeitura um prazo para a mudança e sabemos que isso leva tempo, mas nada foi feito. Na última sexta, o Ministério Público de Contas entregou um documento na Câmara e na PBH, afirmando que o prefeito poderia anular o contrato a qualquer tempo, pois eles são cheios de fraudes".

"Todos sabemos que os empresários do ramo não são anjos e o Ministério Público foi além, afirmando que se o prefeito não mudar, o presidente da Câmara pode. Estou com tudo pronto, se em 2 de maio o senhor Fuad não tiver agido para anular o contrato, essa Câmara Municipal começa a agir do jeito que a sociedade espera", disse em coletiva de imprensa.





À tarde, o vereador enviou um ofício ao prefeito, pedindo esclarecimentos sobre as passagens, critérios qualidade e manutenção, além de como acontecerá o controle de valor da tarifa.