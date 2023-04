Ex da atual mata homem a tiros no interior de MG

Uma mulher, de 29 anos, matou um homem, também de 29, no bairro São Geraldo, em Montes Claros, no Norte de Minas.

O caso foi registrado pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (3/4). Segundo informações passadas pela corporação, a autora do crime, que confessou o assassinato, é ex-namorada da atual companheira da vítima.

Segundo a PM, durante a madrugada, a autora se encaminhou até a casa da vítima, onde deU três tiros no rosto dele, que morreu na hora. Logo após o crime, fugiu do local em direção a um conjunto habitacional.

Ao chegarem no local, os policiais perceberam que os moradores do conjunto queriam proteger a mulher e passaram a dar informações vagas para os PMs. Eles conseguiram chegar até a vítima após encontrar um par de sapatos sujos de sangue.

A mulher estava escondida no quarto de uma das casas do conjunto habitacional. Ela não resistiu à prisão. Na conversa com os policiais, ela confessou o crime e disse que o fez porque estava sendo ameaçada de morte. Segundo a PM, por ter se relacionado com a atual esposa da vítima, ele teria ciúmes dela. Como vingança, ela a matou.

Junto com a mulher foram encontrados papéis do jogo do bicho. Inclusive, após buscas no sistema, os policiais descobriram que ela já tinha sido detida por essa contravenção penal.

Os policiais também encontraram com ela a arma do crime, que foi apreendida. A mulher foi presa e levada para a Delegacia.