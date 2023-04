Saiba quais UAIs da Grande-BH recebem serviços administrativos do Ipsemg

Unidades de Atendimento Integrado (UAI) das regiões Barreiro, Venda Nova e do município de Betim oferecem, a partir desta segunda (3), serviços administrativos para beneficiários e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg).

As UAIs da Praça Sete, em Belo Horizonte, Araçuaí, Lavras e Três Corações já realizam serviços administrativos do instituto. Com agendamento prévio, pelo canal oficial do Governo de Minas site do Ipsemg ou aplicativo MG App, os seguintes serviços estão disponíveis: