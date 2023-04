Chuva e granizo: BH está em alerta de pancadas nesta segunda-feira (3/4)

Já chove forte nas regiões do Barreiro, Centro-Sul e Oeste de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues / EM / D.A Press) Os belo-horizontinos devem ficar atentos nas próximas duas horas, já que existe possibilidade de queda de granizo na capital. O alerta foi emitido pela Defesa Civil, por volta das 16h desta segunda-feira (3 /4).





Já chove forte nas regiões do Barreiro, Centro-Sul e Oeste da capital. A previsão é que as outras regionais de BH também registrem precipitações moderadas a fortes. Mesmo assim, a temperatura permanece alta em toda a cidade.





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.





Recomendações em caso de chuva de granizo

Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;

Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;

Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;

Procure estacionar em um local seguro e coberto.