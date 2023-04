Aluno da UFOP é suspeito de vender R$ 30 mil em convites falsos para baile

Centro de Convenções da UFOP, onde são realizados os bailes de formatura da universidade (foto: Aprígio Vilanova/UFOP)





Um estudante da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) foi preso no último sábado (1/4) sob a suspeita de ter aplicado golpes vendendo convites falsos para um baile de formatura de alunos dos cursos de engenharia e arquitetura da universidade. O prejuízo somado chegaria a R$ 30 mil. O suspeito de estelionato tem 26 anos e foi liberado no domingo (2/4).









De acordo com a Polícia Militar, o suspeito é o vice-presidente da comissão de formatura da Escola de Minas 2022 e teria vendido convites para o baile que nunca foram entregues aos compradores. Os valores dos ingressos variavam entre R$ 350 e R$ 700 e cerca de 70 pessoas teriam sido enganadas.





A Polícia Militar informou, ainda, que depois de preso, o estudante confirmou ter gastado os valores em despesas pessoais. Entre as compras, estaria um terno feito sob medida, no valor de R$ 4 mil, e uma passagem de avião para sua irmã vir da Argentina para o baile. Ele afirmou ter se descontrolado com as contas da festa.





O baile aconteceu no último sábado (1/4) e as pessoas que compraram os ingressos falsos não puderam comparecer à celebração.





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que instaurou inquérito para apurar suposta prática de estelionato durante a venda de ingressos para o baile de formatura da Universidade Federal de Ouro Preto.





O órgão disse, ainda, que na tarde do domingo (2/4) foram ouvidas e liberadas as vítimas, as testemunhas e o suspeito de praticar o crime. A investigação segue em andamento pela Delegacia de Polícia Civil do município para a completa elucidação dos fatos.





Comissão afirma não ter relação com golpe

A Comissão de Formatura da Escola de Minas 2022 publicou uma nota em suas redes sociais afirmando que não possui relação com a venda dos ingressos. A organização do evento orientou as pessoas lesadas a procurarem a polícia. Veja:





"Golpistas estão usando o nome da Comissão de Formatura Escola de Minas 2022 para venda de ingressos FALSOS para o baile de gala que acontecerá na data de hoje (sábado 01/04)!





Os convites vendidos pela comissão foram entregues na quinta-feira 30/03/2023! Nossa Comissão de Formatura não utiliza conta bancária em nome de terceiros para realizar suas transações!





Se você foi lesado e caiu no golpe dos convites, procure imediatamente a Polícia Militar ou Polícia Civil e faça um boletim de ocorrências contra. Apresentem no ato o comprovante de pagamento em nome do beneficiário do depósito, RG e CPF. Não aceite a abordagem de terceiros em nome da Comissão de Formatura Escola de Minas 2022.





Nossa Comissão não compactua com essa situação na mesma medida que condena veementemente qualquer ato criminoso. A Comissão está tomando as medidas cabíveis e legais contra a pessoa que vendeu os convites para vocês".





UFOP se manifesta

Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a UFOP lamentou o acontecido, mas ressaltou que não possui responsabilidades no caso, visto que as suspeitas são de crimes cometidos na esfera civil. Veja a nota:





“A Universidade Federal de Ouro Preto lamenta a suspeita do envolvimento de entes da sua comunidade acadêmica em atos irregulares e confia que a situação esteja sendo apurada pelos órgãos devidos, sendo depois julgados e punidos, em caso de comprovação do crime.





Por não se tratar de uma questão de responsabilidade da Universidade, as acusações são tipificadas como crimes civis. Nesse caso, a investigação é conduzida pela Polícia Civil e, posteriormente, pelo judiciário, não tendo nenhum trâmite interno nos setores da UFOP.”