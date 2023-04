'Papai vai matar a mamãe'; PM impede feminicídio em Minas Gerais

Caso ocorreu em Ipatinga (foto: Google Street View)

A Polícia Militar evitou mais um caso de feminicídio em Minas Gerais. Dessa vez, a tentativa ocorreu no bairro Bom Jardim, em Ipatinga, no Vale do Aço, na noite do domingo (2/4). De acordo com a PM, vizinhos ligaram para o 190 e disseram que acontecia uma briga de casal. Ao chegarem próximos à residência, os policiais ouviram crianças gritando: “Papai vai matar a mamãe”.

Ao chegar na porta da residência, a PM ordenou que fosse aberta. Como ninguém a abriu, os policiais arrombaram a entrada. Dentro da casa, viram um homem, de 28 anos, tentando estrangular uma mulher, de 24.

O suspeito foi detido pelos policiais. A mulher foi socorrida e atendida pelo Samu. No entanto, segundo a PM, ela estava em estado de choque e não conseguia passar mais informações. Por isso, foi levada para atendimento médico.

O três filhos do casal foram encontrados trancados dentro de um dos quartos da residência. Eles ficaram sob os cuidados de uma vizinha.

O homem foi levado, primeiramente, ao hospital, já que apresentava uma lesão na boca. Na sequência, foi encaminhado para a Delegacia, onde está preso por tentativa de feminicídio.