Mulher é morta enforcada com a própria calcinha; Companheiro foi preso

Uma mulher de 32 anos foi encontrada morta na Zona Rural de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. O suspeito do feminicídio é o companheiro dela, de 45 anos, que foi preso pela Polícia Militar (PMMG).

Moto teria sido usada no crime

Os policiais notaram que, ao lado do corpo, havia uma marca de pneu de moto. A irmã detalhou que a vítima estava em um relacionamento. Portanto, os PMs foram até a casa do companheiro da vítima. Ao chegarem lá, constataram que ele estava alcoolizado.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o homem estava alterado e passou a ameaçar os policiais. Os PMs, então, disseram que se ele continuasse com aquela postura, terminaria preso. Foi então que ele confessou ter matado a mulher, dizendo que ela era “vagabunda”. Ao checarem os dados dele no sistema, os policiais descobriram que ele tinha sido denunciado, em 2018, por estupro.

Os policiais fizeram buscas na casa e encontraram uma moto, que teria sido usado no crime. O veículo foi apreendido.

O homem foi preso e levado para a delegacia de Teófilo Otoni.

Segundo feminicídio

No último domingo (11/9), uma mulher, de 41 anos, foi morta carbonizada dentro de casa . O ex-companheiro da vítima confessou que ateou fogo na residência para poder matar a ex-mulher.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem jogou gasolina dentro da casa e, com um isqueiro, ateou fogo. A mulher não conseguiu fugir do local. O corpo dela foi encontrado dentro do banheiro.

Quando os policiais chegaram ao local, perceberam que vizinhos tentavam apagar as chamas. O autor do crime, que segundo os PMs estava embriagado, confessou o assassinato e disse: “Coloquei fogo mesmo. Isso não dá nada”.

A vítima tinha uma medida protetiva contra o homem, que recorrentemente não a cumpria.