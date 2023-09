'Coloquei fogo mesmo, não dá nada': Homem incendeia e mata ex-mulher

Uma mulher de 41 anos foi morta carbonizada no Centro de Novo Cruzeiro, Vale do Jequitinhonha, neste domingo (11/9). O ex-companheiro da vítima confessou que ateou fogo na residência para poder matar a ex-mulher.

Leia também: Motorista de aplicativo está desaparecida depois de corrida em Divinópolis Quando os policiais chegaram no local, perceberam que vizinhos tentavam apagar as chamas. O autor do crime, que segundo os PMs estava embriagado, confessou o assassinato e disse: “Coloquei fogo mesmo. Isso não dá nada”.

Os policiais checaram os dados do homem e viram que ele tinha passagens pelos órgãos de segurança desde 2011 por causa de violência doméstica. Em um dos casos, ele foi preso entre abril e novembro de 2022, quando foi solto por um relaxamento da pena.

Ele também é acusado de estupro de vulnerável contra as duas filhas que tem do relacionamento com a vítima. Neste caso, contudo, ele não foi preso.

A vítima tinha uma medida protetiva contra o homem, que recorrentemente não a cumpria. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Teófilo Otoni, enquanto o homem foi preso e levado para a Delegacia de Novo Cruzeiro.