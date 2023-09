Motorista de aplicativo está desaparecida depois de corrida em Divinópolis

432







A motorista de aplicativo Sheila Angelis de Almeida, de 36 anos, está desaparecida desde sábado (9/9). Ela sumiu depois de fazer uma corrida em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.

A última viagem de Sheila registrada no aplicativo da 99 foi para pegar um passageiro no bairro Campina Verde e levá-lo a um supermercado na rua Rio de Janeiro, no bairro Ipiranga.

Amigos da motorista e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontraram, no mesmo dia, o aparelho celular dela em um matagal em outro bairro, o Paraíso.

Desde então, a polícia identificou que tentaram passar o cartão de crédito da motorista em São João del-Rei, no Campo das Vertentes.

O carro dela, um Fiat Argo, também passou por Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, e depois houve outra tentativa de compra com o cartão no Rio de Janeiro. Entretanto, nenhum tinha limite. Ainda segundo amigos, eles desbloquearam outro cartão de Sheila de um banco digital. “Para desbloquear precisa de reconhecimento facial, então acreditamos que ela está com ele”, conta uma amiga de Sheila e também motorista de aplicativo.



O último contato da motorista de aplicativo Sheila foi às 18h30 de sábado (9/9) (foto: Reprodução Redes Sociais)

Últimas informações

De acordo com ela, amigos e familiares receberam uma foto na qual é possível ver o carro de Sheila em um pedágio. “Tem um homem dirigindo. Alto, forte, moreno, de cavanhaque, com uma tatuagem grande. Mas não está nítido para ver o rosto e não sabemos ainda qual o pedágio”, conta.

Ela ainda diz que na imagem é possível ver uma sombra. “Não conseguimos ver se é no banco da frente ou no de trás, mas parece ser a Sheila. Ela parece desacordada, com a cabeça no vidro da janela”, relata.

Último contato

Conversas em grupo de WhatsApp de amigos mostram que o último contato da mulher foi por volta das 18h30, de sábado (9/9).

Ela informou que havia recebido uma ligação e negociado uma corrida particular, fora do aplicativo, para pegar o passageiro na praça do Santuário e levar até o bairro Terra Azul. Desde então, colegas de profissão não tiveram mais contado com Sheila.

A amiga conta que conversou com Sheila pela última vez às 17h58. “As 18h24 ela recebeu a ligação para a corrida. Às 18h30, mandei outra mensagem, mas ela não visualizou”, conta.

Já por volta das 21h, a namorada de Sheila fez contato com a amiga. Sheila havia combinado de buscá-la, mas não apareceu. Elas, então, fizeram contato com o aplicativo, a 99, que conseguiu rastrear o celular dela.

Ao chegar ao local, no bairro Paraíso, próximo ao bairro Terra Azul, como não viram o carro nem Sheila, acionaram, primeiro, o dono do veículo, para saber se havia rastreador. Como não tinha, ligaram para a polícia.

Enquanto aguardavam a Polícia Militar, a namorada de Sheila ligou para o número do celular dela. Ele tocou. Então, com a ajuda da lanterna, localizaram o aparelho no matagal.

Mobilização da polícia