Homem é preso ao ser flagrado com 7 mil mídias com pornografia infantil

A Polícia Civil está investigando se o conteúdo era vendido através da 'deep web' – e quem são as vítimas do crime cometido pelo suspeito.

Operação recente em BH

No final de agosto, a Polícia Federal deflagrou uma operação em Belo Horizonte contra o abuso infanto-juvenil.

A ação foi resultado de análise de material apreendido em operação anterior que identificou a existência de grupo de conversa, em um aplicativo de mensagens, destinado ao compartilhamento de material de abuso sexual de crianças e adolescentes.

Ainda de acordo com a PF, a investigação continuará com análise do material apreendido, com o fim de buscar identificar eventuais vítimas que se encontram retratadas nos arquivos de imagem e vídeo encontrados, bem como para responsabilização de todos os usuários do grupo de conversa.