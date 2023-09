PM desbarata quadrilha de tráfico de drogas em Valadares

432

Drogas e material apreendido em ponto do tráfico de drogas em Governador Valadares (foto: PMMG)

Um ponto de traficantes, com grande fortificação para evitar incursões da polícia, foi descoberto e desbaratado pela Polícia Militar, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. O local, que tinha grande quantidade de drogas, é conhecido por “Favelinha do Elvamar”. Três adultos foram presos em flagrante e um menor, apreendido.

Já há algum tempo que a PM vinha vigiando a "Favelinha", famosa pela grande movimentação de compradores de drogas. Na noite de domingo (10/9), a PM cercou e entrou na casa de número 190, da Rua Altino Marques.

Os policiais usaram escadas para chegar a uma varanda no segundo andar. Já dentro da casa, os policiais prenderam suspeitos de tráfico, conhecidos por Brenim, Gaguinho e André Guilherme, além de uma menor de idade.

A residência era toda aparelhada com câmeras de monitoramento e equipada com trancas em portas e janelas, dando, segundo os policiais, a impressão de uma fortaleza. Juntamente com as prisões, foi desmantelado um esquema de olheiros do tráfico de drogas, que deveriam avisar aos “chefões” de Governador Valadares, sobre a presença de policiais.

Foram apreendidos um revólver Taurus calibre .32, 12 munições calibre .32, R$10.317,05 em dinheiro, 582 pinos de cocaína, 83 pedras de crack, quatro buchas de maconha, três porções maiores de maconha, oito papelotes de cocaína, uma pedra de crack, uma balança de precisão, diversos utensílios para a elaboração de drogas, um liquidificador, uma calculadora científica, vários dartuchos de outros calibres e seis celulares.

A operação contou com os militares sargentos Altamiro e Souza, cabos Silva Neto, Evelin, Wederson e Kednner.