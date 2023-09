Assassinato em Santa Luzia é atribuído a tráfico de drogas

432

O tráfico de drogas é motivo de grande preocupação para a população da histórica Santa Luzia (foto: Facebook)

Mais um crime atribuído ao tráfico de drogas aconteceu na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O corpo de M. J. F, de 30 anos, foi encontrado, com 17 tiros, caído na altura do número 29, da Rua Paraíso, no Bairro Três Corações, em Santa Luzia.

O corpo foi encontrado nas primeiras horas da manhã. Parentes da vítima, que estiveram no local, reconheceram o corpo e contaram aos policiais militares que a vítima era dependente química.

“Ele, inclusive, tirava as coisas de dentro de casa para vender e chegou a furtar pertences de parentes, tudo com o intuito de manter seu vício. O negócio dele era o crack”, disse um dos parentes.



Os policiais afirmaram ainda que a vítima tinha dívidas com o tráfico de drogas e que, há três dias, tinha sido agredida por um grupo de traficantes que age na divisa de Santa Luzia com BH, em local conhecido como Terrão.

Além disso, segundo os militares, o homem estava envolvido com furtos e roubos nos bairros Castanheira, Belo Vale e Gávea. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Santa Luzia.