Vai chover? Pós-feriado será quente em BH, com máxima de 29°C

Céu claro a parcialmente nublado em BH e maior parte de Minas nesta sexta (foto: Bel Ferraz/EM/D.A Press)

A previsão para Belo Horizonte nesta sexta-feira (8/9), pós-feriado da Independência, é de céu claro a parcialmente nublado, sem chance de chuva.

De acordo com a Defesa Civil, a máxima esperada é de 29°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde.

Em Minas Gerais, o cenário é parecido. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as Regiões do Mucuri, Rio Doce e Jequitinhonha estarão sobre céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva.

Demais regiões do estado deve prevalecer céu claro a parcialmente nublado.