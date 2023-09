Vendavais ameaçam quase 200 municípios mineiros

432

Alerta de vendavais em Minas Gerais nas áreas em amarelo (foto: Reprodução/Inmet)

Leia também: Acidentes e excesso de veículos geram lentidão nas estradas mineiras





Leia também: Candidatos de Minas Gerais teriam sido excluídos de seleção da IBM

Municípios mineiros sob alerta do Inmet

Abadia dos Dourados

Abaeté

Água Comprida

Araguari

Araporã

Arapuá

Araxá

Arinos

Augusto de Lima

Biquinhas

Bocaiúva

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buenópolis

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Azul

Campo Florido

Campos Altos

Canápolis

Capinópolis

Capitão Enéas

Carbonita

Carmo do Paranaíba

Carneirinho

Cascalho Rico

Catuti

Cedro do Abaeté

Centralina

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Cônego Marinho

Conquista

Coração de Jesus

Corinto

Coromandel

Couto de Magalhães de Minas

Cristália

Cruzeiro da Fortaleza

Curvelo

Datas

Delta

Diamantina

Dom Bosco

Dores do Indaiá

Douradoquara

Engenheiro Navarro

Espinosa

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Felixlândia

Formoso

Francisco Dumont

Francisco Sá

Fruta de Leite

Frutal

Gameleiras

Glaucilândia

Gouveia

Grão Mogol

Grupiara

Guaraciama

Guarda-Mor

Guimarânia

Gurinhatã

Ibiá

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indianópolis

Inimutaba

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itacambira

Itacarambi

Itamarandiba

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jequitaí

João Pinheiro

Joaquim Felício

Juramento

Juvenília

Lagamar

Lagoa dos Patos

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lassance

Limeira do Oeste

Lontra

Luislândia

Mamonas

Manga

Martinho Campos

Matias Cardoso

Mato Verde

Matutina

Mirabela

Miravânia

Monjolos

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Azul

Monte Carmelo

Montes Claros

Montezuma

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Natalândia

Nova Ponte

Nova Porteirinha

Olhos-d'Água

Padre Carvalho

Paineiras

Pai Pedro

Paracatu

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Pedras de Maria da Cruz

Pedrinópolis

Perdizes

Pintópolis

Pirajuba

Pirapora

Planura

Pompéu

Ponto Chique

Porteirinha

Prata

Pratinha

Presidente Juscelino

Presidente Olegário

Quartel Geral

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio Paranaíba

Rio Pardo de Minas

Romaria

Sacramento

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Retiro

Santo Hipólito

São Francisco

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Rio Preto

São Gotardo

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Pacuí

São Romão

Senador Modestino Gonçalves

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serranópolis de Minas

Tapira

Tiros

Três Marias

Tupaciguara

Turmalina

Ubaí

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veríssimo

A população de 191 municípios mineiros (veja lista abaixo) deve se precaver da incidência de ventos fortes previstos em alerta de perigo potencial, lançado na manhã desta quinta-feira (7/9), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).De acordo com o Inmet, o alerta vai até as 10h de sexta-feira (8/9) com a previsão de ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h, com "risco de queda de galhos de árvores".As regiões mineiras sob alerta se encontram nas regiões: Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central de Minas, Noroeste de Minas, Norte de Minas e Jequitinhonha.O alerta abrange também outros nove estados, além do Distrito Federal: Goiás, Bahia, Tocantins, Piauí, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco."Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)", recomenda o Inmet.