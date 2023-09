Acidentes e excesso de veículos geram lentidão nas estradas mineiras

432

Saída para Vitória pela BR-381 já apresenta 11 quilômetros de lentidão (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Os mineiros que deixaram para viajar no dia do feriado já enfrentam tráfego pesado em alguns trechos de rodovias neste 7 de setembro. A rodovia BR-381, saída de Belo Horizonte para Vitória, por exemplo, tem 11 quilômetros de lentidão e acidente sem vítimas.Há informações das concessionárias que administram as rodovias BR-381 (Fernão Dias) e BR-040 de acidentes e tráfego pesado devido ao excesso de veículos nas estradas.Na BR-381, sentido Vale do Aço e litoral do Espírito Santo, a fila de veículos em marcha lenta se inicia no Anel Rodoviário, altura do bairro maria Goretti, próximo à MG-05, na Região Nordeste de BH, passando pelos afunilamentos de pista das cabeceiras da ponte sobre o Rio das Velhas, até o posto de controle da Polícia Rodoviária Federal, em Sabará, na Grande BH.Já na Rodovia Fernão Dias, o tráfego é intenso e deve se avolumar com a concessionária Arteris prevendo pico de veículos na estrada que liga BH a São Paulo entre meio-dia e 18h."Nossa previsão é de que no dia de hoje (7) passem mais de 229.489 veículos na rodovia. O horário de pico será das 12h às 18h. Evite sair entre esses horários para não pegar congestionamento", recomenda a concessionária.Um acidente sem vítimas no km 526,8, na Serra de Igarapé, em Brumadinho, interdita cerca de 1 km da faixa da esquerda do sentido Belo Horizonte. As equipes da Arteris se encontram no local para atendimento e desobstrução, segundo a concessionária.Já na BR-040, sentido BH-Rio de Janeiro, o excesso de veículos provoca gargalos, como em Congonhas, onde a concessionária Via-040 registra lentidão de 1 quilômetro no sentido RJ, na altura do KM 615, próximo ao trevo de Ouro Branco,devido ao excesso de veículos em circulação.