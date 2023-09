Confira o que abre e fecha em BH no feriado de 7 de setembro

432

O Parque Lagoa do Nado vai funcionar das 6h40 às 17h nesta quinta-feira (7/9) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O feriado do dia da Independência do Brasil, comemorado nesta quinta-feira (7/9) promoverá algumas alterações no funcionamento dos serviços, comércios, parques e outros locais em Belo Horizonte.









As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB), a Central de Internação, o SAMU, o Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs funcionam normalmente, 24 horas por dia, todos os dias.

Limpeza Urbana e BH Resolve

A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informou que no dia 7 de setembro, a coleta domiciliar de resíduos será feita normalmente, já a coleta seletiva não será realizada. As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) estarão abertas e na sexta-feira, todos os serviços de limpeza urbana funcionarão normalmente.





Já o BH Resolve estará fechado nos dias 7 e 8 de setembro. Para obter mais informações ou solicitar serviços estarão funcionando normalmente o Portal de Serviços da PBH, o PBH App e o telefone 156.

Cidadania, Segurança e Transporte

O Conselho Tutelar estará com o atendimento 24 horas por dia, entre os dias 7 e 10 de setembro, no Plantão Centralizado. Os Centros de Referência da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não irão funcionar na quinta e na sexta-feira, dias 7 e 8 de dezembro.





Os postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) não irão funcionar nos dias 7 e 8 de setembro. No caso do Procon, o atendimento on-line segue funcionando normalmente no Portal de Serviços da PBH.





O Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) e a Guarda Civil Municipal (GCM-BH) terão funcionamento normal durante o feriado. A Defesa Civil da capital também terá funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive domingos e feriados. Telefones para contato são: 199 e o 3277-8864.





As linhas de transporte convencional e suplementar terão horário de feriado na quinta-feira (7/9). Na sexta, dia 8, o horário é de dia útil atípico. No sábado, o horário será o de sábado e no domingo, o horário é o de domingo.

Alimentação e Assistência Social

Os Restaurantes Populares I, II, III, IV terão funcionamento nos dias 7 a 10 de setembro com oferta de almoço, exclusivamente, à população em situação de rua. O Mercado Distrital do Cruzeiro terá funcionamento das 7 às 13h, nos dias 7 e 8 de setembro.





A Central de Abastecimento Municipal (CAM), o Direito da Roça, a Feira Coberta do Padre Eustáquio (Fecope), a Feira de Orgânicos, as Feiras Livres, os pontos regionais da Feira de Agricultura Urbana, a Feira Modelo da Savassi e o Programa Abastecer terão funcionamento facultativo nos dias 7 e 8 de setembro.

O Banco de Alimentos, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha (CRESAN) e a Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana (CAFA) não funcionarão nos dias 7 e 8 de setembro.

Parques e outros serviços

Devido aos desfiles da Independência do Brasil na Avenida Afonso Pena, o Parque Municipal Américo René Giannetti irá abrir para o público visitante a partir das 14h. Na sexta e no sábado, o parque funciona das 7h às 21h (entrada até as 20h30). No domingo, o funcionamento vai das 7 às 17h, com entrada até as 16h30.





Os demais parques também estarão abertos no período de 7/9 (quinta-feira) a 10/9 (domingo). A lista completa de horários de funcionamento de todos os parques da capital mineira pode ser conferido aqui





O Zoológico e o Jardim Botânico funcionam de quinta a domingo, das 08h às 17h (com entrada até as 16h). O Aquário do Rio São Francisco funciona de 08h30 às 16h30, com entrada até as 16h.





Os Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro estarão abertos das 7h às 17h, exclusivamente, para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos. O plantão administrativo para agendamentos funciona das 7h às 18h30.





A Sala do Empreendedor Mineiro não vai funcionar nos dias 7 e 8 de setembro. O museu Casa Kubitschek estará aberto de quinta a domingo, dias 7, 8, 9 e 10, das 10h às 18h. O museu da Imagem e do Som abre de quinta a sábado, das 11h às 18h e estará fechado no domingo.





O Museu da Moda estará aberto de quinta a sábado, das 10h às 18h e fecha aos domingos. O Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design, a Casa do Baile abre de quinta a domingo, dias 7, 8, 9 e 10, das 10h às 18h.





O Museu Histórico Abílio Barreto abre de quinta a domingo, das 10h às 18. O Cine Santa Tereza fica fechado na quinta e na sexta e abre com sessões nos dias 9 e 10, sábado e domingo, das 16h30 às 21h. Os Teatros Francisco Nunes, Marília e Raul Belém Machado estarão fechados de quinta a domingo. O Arquivo Público Mineiro fecha nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro.





O Centro de Atendimento ao Turista Veveco (CAT), na Avenida Otacílio Negrão de Lima, bairro São Luiz, região da Pampulha, estará aberto de quinta a domingo, das 08h às 17h. Já o CAT - Sede estará fechado nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro.

Comércio, shopping e bancos

Segundo a Câmara dos Dirigentes de Belo Horizonte (CDL/BH), o comércio da capital mineira poderá funcionar durante o feriado, mas os lojistas devem cumprir algumas regras trabalhistas que podem ser conferidas aqui





Nos shoppings do Grupo Multiplan (BH Shopping, DiamondMall e Pátio Savassi), as lojas e quiosques abrem das 14h às 20h, as praças de alimentação das 10h às 22h, enquanto os cinemas vão funcionar conforme a programação dos filmes em cartaz. Já o Minas Shopping também funciona das 14h às 20h. As operações de alimentação e lazer vão funcionar das 11h às 22h.

O Shopping Cidade terá lojas e quiosques abertos das 14h às 20h, o setor de alimentação funciona das 11h às 21h e o cinema deverá ter a programação consultada. O Shopping Del Rey tem lojas e quiosques em funcionamento das 14h às 20h, alimentação e lazer das 11h às 21h, farmácias das 8h às 22h, academia de 8h às 14, o boliche, das 10h às 2h e a programação do cinema deverá ser consultado.



No Shopping Estação BH, as lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h, o setor de alimentação e lazer das 11h às 21h, as farmácias das 8h às 22h e a academia das 8 às 14h. O cinema deverá ter sua programação consultada.



O ViaBrasil Pampulha tem as lojas e quiosques abertos das 9h às 14h, o setor de alimentação das 11h às 22h, supermercado das 7h30 às 20h. A Drogaria funciona de 7h às 23h, academia de 9h às 13h, os Correios estarão fechados e a loja 1001 Festas estará aberta das 9h às 17h.



Já o ViaBrasil Barreiro abrirá as lojas e quiosques das 14h às 20h, o setor de alimentação das 12h às 22h e academia, das 8h às 14h. O supermercado funciona das 7h30 às 20h, a drogaria das 9h às 21h e o cartório, das 8h às 12h. O cinema deverá ter sua programação consultada.



Bancos e INSS manterão as agências fechadas em todo o país. Os bancos voltam a funcionar normalmente na sexta-feira (8/9), mas as agências da Previdência poderão estar fechadas, caso seja decretado ponto facultativo pelo governo federal.





Os atendimentos a distância por internet e telefone, porém, estarão em funcionamento. No caso dos bancos, esse atendimento inclui agências pela internet, caixas eletrônicos e banco por telefone.





No caso do INSS, o segurado pode realizar serviços pelo aplicativo ou site Meu INSS, além de contar com a Central Telefônica 135. No feriado, no entanto, o atendimento telefônico será por meio de robôs. (Com informações da Folhapress).

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.