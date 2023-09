Operação mira grupo que usava carros funerários para transportar drogas

432

Polícia Federal cumpriu operação contra grupo que usava carros funerários para transportar drogas (foto: PF/Divulgação)

Uma operação da Polícia Federal, que mira uma associação criminosa destinada ao tráfico de drogas, foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (6/9) em cinco cidades de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Federal, foram cumpridos sete mandados de prisão, 20 mandados de busca e apreensão e bloqueio de 24 contas bancárias em Governador Valadares, Belo Horizonte, São Joaquim de Bicas, Rio Manso e Pouso Alegre.

O grupo investigado é suspeito de fazer o transporte de drogas no interior de carros funerários e caixões. A suspeita é de que o grupo foi responsável pela remessa de quase 150kg de drogas para cidades em todo o estado.

Um dos líderes dessa associação está preso e controla as atividades do interior do presídio. Sendo que, recentemente, esse homem foi condenado a 26 anos de prisão pelo crime de homicídio.

Durante as investigações, foram identificadas pelos órgãos de controle movimentações financeiras suspeitas que somam mais de R$ 350 milhões e são alvos de investigação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

Foram empregados mais de 100 policiais das forças que compõem a FICCO, incluindo força tática, canil e apoio aéreo com a presença da CORE, 5ª Brave e Canil das Polícias Civil, Militar e Penal na ação.