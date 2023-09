Homem é morto a tiros na região metropolitana de BH

432

Homem foi morto a tiros no bairro Boa Esperança, em São Joaquim de Bicas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem, de 27 anos, foi morto a tiros na noite dessa terça-feira (5/9), no bairro Boa Esperança, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Familiares da vítima acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas morreu logo depois de dar entrada para o atendimento.

A vítima foi baleada no tórax e costas. A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime.

Segundo a PM, o homem tem diversas passagens pela polícia, mas a família não soube apontar possíveis motivações para o crime.

Testemunhas contaram que escutaram duas motos e um carro passarem em alta velocidade e o barulho de disparos de arma de fogo pouco depois, mas os envolvidos não foram vistos.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.