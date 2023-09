Homem é preso por comprar celulares furtados em show de Gusttavo Lima

432

Segundo a PM, dez aparelhos celulares teriam sido furtados durante show do cantor sertanejo no último sábado, em Goiânia (foto: PMMG/Divulgação )

Um homem foi preso, na tarde desta terça-feira (5/9), em um motel no Bairro Jardim Filadélfia, Região Noroeste de BH, com 20 telefones celulares que seriam furtados. Parte desses aparelhos teriam sido furtados em um show do cantor Gusttavo Lima, que aconteceu no sábado (2/9), em Goiânia (GO).





Ainda segundo o tenente, o homem assumiu ter comprado os aparelhos de um terceiro, na rodoviária de BH. O suspeito disse também que os objetos, com valor estimado em R$ 70 mil, seriam destinados à venda de peças de reposição no Bairro Castelo, Região da Pampulha. O tenente informou que dez aparelhos teriam sido furtados no show do cantor Gusttavo Lima e o restante também seria fruto de furtos no Bairro Castelo.





Furto de celulares





Em maio deste ano, a PM prendeu um homem com 20 telefones celulares que teriam sido furtados no evento Samba Prime, realizado no Mineirão. Em outro evento, o Festival Sarará, que aconteceu no mesmo local, em 26 de agosto, também houve registro de furto de celulares





De acordo com o tenente Pinheiro, do 34° Batalhão de Polícia Militar, os militares receberam a informação que um celular furtado em Goiás, no sábado, estava sendo rastreado no bairro Jardim Filadélfia. Uma equipe foi direcionada ao local e o homem foi encontrado sozinho com os celulares.