Polícia apreende 11 celulares e 4 notebooks em shopping popular de BH

432

A Polícia Militar apreendeu 11 aparelhos celulares e 4 notebooks em uma loja dentro do Shopping Xavantes, no centro de Belo Horizonte, nessa quarta-feira (23/8).

Segundo o boletim de ocorrência, os militares foram até o local devido a um roubo ocorrido no bairro Cidade Nova, Região Nordeste da capital, na terça-feira. O celular levado no roubo foi rastreado e localizado em um box do shopping.

Durante as buscas na loja, a Polícia localizou 11 aparelhos celulares. Alguns produtos mostravam mensagem de bloqueio em razão de furto e um outro emitia sinais sonoros de rastreamento.

A suspeita é de que os produtos são provenientes de crime.

A polícia apreendeu ainda quatro notebooks, que eram usados para operar os telefones.



(foto: PMMG/Divulgação)

Os funcionários da loja foram questionados sobre a procedência dos aparelhos e informaram à polícia que o responsável tinha acabado de sair do box e não foi localizado.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o centro comercial e aguarda retorno.