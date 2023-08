Cavalos resgatados em áreas evacuadas estão disponíveis para adoção em MG

432

No abrigo, segundo a Vale, os cavalos passam por sessões de fisioterapia e acupuntura (foto: Vale/Divulgação) O abrigo construído pela Vale em Barão de Cocais, na região Central de Minas Gerais, disponibiliza 45 animais – entre cavalos, jumentos e burros – para adoção. Além do referido município, os equídeos vêm de cidades como Brumadinho, Itabirito e outras áreas evacuadas preventivamente para descaracterização de estruturas da companhia e obras de reparação.

A título de exemplo, o cavalo Vendaval foi diagnosticado com síndrome do osso navicular, uma doença degenerativa crônica que atinge o osso sesamóide distal, presente nas patas dianteiras, e pode impactar os tendões flexores, comprometendo sua locomoção. Logo, o tratamento visa a recuperação muscular, redistribuição do peso suportado entre as patas e, consequentemente, o alívio da dor.

Adoção

Os interessados devem preencher o formulário de adoção no site vale.com/melevapracasa e aguardar o retorno da equipe responsável. As entrevistas são realizadas de forma remota e presencial.

“Além disso, os profissionais visitam a propriedade do possível novo tutor para avaliar itens como oferta de alimentos (pastagens ou feno), estrutura para manejo e condições de bem-estar animal. Todos os animais adotados são entregues vacinados e, quando se trata de equídeos machos, estes são castrados”, explica a Vale em comunicado, destacando que fará acompanhamento do animal por um período de até oito meses.