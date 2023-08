Cachorro que atacou crianças em BH é 'um perigo para vizinhança', diz mãe

432

Crianças ficaram feridas após ataque de pitbull (foto: Alexandre Guzanshe/E.M/D.A. Press) A mãe das duas crianças atacadas por um pitbull na noite do último sábado (12/8), no bairro Etelvina Carneiro, na Região Norte de Belo Horizonte, diz que o animal é considerado um “perigo para a vizinhança”. Esse é o segundo ataque do animal em menos de quatro meses.









“A primeira vez, em abril, minha filha entrava na van escolar e o cachorro fugiu e foi para cima dela. Minha cachorra entrou na frente e defendeu minha filha. Ela levou mais de 100 pontos e precisou passar por cirurgia”, disse a manicure. A manicure Aline Belloni, de 34 anos, é mãe das duas crianças que foram vítimas do ataque . Em abril, a filha, de apenas 8 anos, também havia sido atacada pelo mesmo animal e foi salva pelo cão da família.“A primeira vez, em abril, minha filha entrava na van escolar e o cachorro fugiu e foi para cima dela. Minha cachorra entrou na frente e defendeu minha filha. Ela levou mais de 100 pontos e precisou passar por cirurgia”, disse a manicure.





O Estado de Minas esteve na rua em que aconteceu o ataque na tarde desta segunda-feira (14/8) e encontrou um dos animais, um filhote de pitbull, solto. Vizinhos disseram que na casa há quatro cachorros e que todos ficam soltos com frequência. A reportagem tentou falar com os donos, mas ninguém respondeu.





O risco com os animais soltos assusta toda a vizinhança. Aline, que mantém um salão de beleza próximo à sua casa, diz que o medo faz com que os clientes desistam de ir até o estabelecimento. “É um perigo para a vizinhança. O portão não tem segurança alguma, é aberto e colocaram um tapume muito fraco. Mantenho um salão aqui e meu sobrinho também. Direto alguns clientes deixam de vir porque estão com medo dos cachorros estarem soltos na rua”, contou.





A família já fez mais de dez denúncias contra os donos dos animais na Prefeitura de Belo Horizonte, mas, até agora, não houve solução. “Para a gente, eles não cuidam dos animais, para ele ficar agressivo desse jeito, né? O lugar lá é inapropriado, não tem higiene. Nunca presenciei maus-tratos, mas aparentemente não tem higiene e alimentação”, explicou Aline.





Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte disse que “o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) faz o recolhimento de cães soltos em via pública, sem tutores próximos. O CCZ não recolhe animais tutorados."

Leia: Ataque de pit bull: qual é a responsabilidade legal dos tutores? Família passou por um susto pela segunda vez apenas neste ano (foto: Alexandre Guzanshe/E.M/D.A. Press)



Entenda o caso

De acordo com o boletim de ocorrência, as duas crianças brincavam na rua quando o cachorro, por uma falha no portão, conseguiu fugir da casa onde morava. Ao ver as crianças brincando na rua, ele foi até elas e começou a mordê-las.





A mãe das crianças estava em casa no momento do ataque. Quando ouviu o grito dos filhos, ela saiu correndo desesperada e conseguiu empurrar o cachorro de cima deles. Ambos foram levados para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, em BH.





A menina de 8 anos teve ferimentos profundos nas costas e o adolescente, de 13 anos, teve a perna direita e as nádegas machucadas.





Quando os policiais chegaram ao local, o pit bull já tinha sido levado de volta para casa pelo filho do dono do cachorro, que é menor de idade.





A mãe relatou aos policiais que não é a primeira vez que o cão ataca outros vizinhos e o dono não tem muito cuidado. Ele foi localizado e a Polícia Civil investiga o caso.