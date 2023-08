Mantenedores do Colégio Santo Agostinho anunciam nova de rede de educação

432

De acordo com o diretor da rede, a unidade deve ser uma "escola sustentável e em tempo integral", reforçando a relação dos alunos com o local, que tem áreas de preservação próximas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press) Os mantenedores do Colégio Santo Agostinho anunciaram a criação da Rede Lius Agostinianos, rede de educação para expandir a marca que, de acordo com o diretor da rede, Márcio Horta, tem como principal ideal o “carisma agostiniano e a excelência pedagógica”.





As escolas sociais da rede também vão crescer, trazendo mais uma unidade do modelo em Fortaleza. Em 90 anos de instituição, Horta relata que as ações sociais “fazem parte do DNA da marca”. Este modelo de colégio é integralmente custeado pela Rede Lius Agostinianos, com a renda arrecadada dos colégios particulares. No local serão atendidos, inicialmente, 100 crianças e jovens, entre 6 e 15 anos.

Os alunos, que devem ter renda de até um salário mínimo e meio, têm acesso a “100% de recursos para uma formação de qualidade”. São fornecidos uniformes, alimentação e material didático sem custo. Atualmente, são 1.800 alunos e três unidades de escolas sociais: uma em Minas, outra em São Paulo e mais uma no Rio de Janeiro.





Além das escolas sociais, existem quatro unidades do Colégio Santo Agostinho: em Belo Horizonte, Contagem e Nova Lima, e o Centro Agostiniano em Ecologia Integral ilAli, em Mário Campos.