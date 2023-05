Colégio Loyola promove palestra sobre navegação segura na internet

O Colégio Loyola promove palestra sobre a navegação segura na internet nesta quinta-feira (11/5), às 19h. O palestrante é Mauro Ellovitch, promotor de justiça e responsável pela Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público de Minas Gerais (Coeciber/MPMG).

Colégio Loyola fica na avenida do Contorno, na Cidade Jardim

O evento faz parte da comemoração dos 80 anos do colégio, que terá Ciclos de Debates, voltados no tema 'educar para a profundidade'. Nesta quinta, acontece a primeira palestra, gratuita, com ingressos retirados na plataforma Sympla.