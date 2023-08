Hospital nega redução de mamas por saúde e é condenado a pagar danos morais

Hospital também terá que realizar a cirurgia e arcar com custas e honorários advocatícios (foto: Reprodução) Uma mineira será indenizada em R$ 10 mil por danos morais causados por um hospital que negou realizar a cirurgia de redução mamária que a paciente necessita. A decisão foi da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a qual também determinou que a operação seja realizada.









Devido ao quadro de dor na região dorsal, cervical e ombros, ela ficou com desvio do eixo lombar para a esquerda e do eixo torácico para a direita. Segundo o processo, ela tentou minimizar os efeitos com atividades físicas e fisioterapia, porém, não foram soluções suficientes.





Para isso, ela consultou novamente o médico e recebeu uma recomendação de cirurgia plástica reparadora, para resguardar a qualidade de vida. O hospital, com plano de saúde próprio, negou o pedido afirmando que a intenção era simplesmente estética.

A instituição recorreu da primeira sentença, dada por uma juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Ipatinga. Porém, o TJMG manteve a decisão, e também estabeleceu que o hospital arcará com custas e honorários advocatícios de 5% sobre o valor atualizado da condenação.