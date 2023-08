Batida entre três carros mata uma pessoa e deixa cinco feridas na BR-265

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi na noite desse domingo (13/8). O motorista de um dos veículos perdeu o controle. O carro atravessou a pista e acabou batendo em outros dois que vinham na direção contrária.

Um homem, de 40 anos, morreu na hora. As outras vítimas foram atendidas pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros e levadas para hospitais de Três Pontas e Nepomuceno.

Ainda durante a noite, os veículos foram removidos e a limpeza da pista foi feita para que o trânsito não ficasse comprometido na região.

Motorista perdeu o controle do carro, que capotou no meio da rodovia (foto: Sala de Imprensa/CBMG)

Na manhã desta segunda-feira (14/8), um carro capotou na BR-491, na altura de Três Corações, também no Sul de Minas. Segundo os bombeiros, o veículo estava no meio da pista, com o motorista, de 30 anos, preso às ferragens.