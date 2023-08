Adolescente está desaparecida há pelo menos três dias no Sul de Minas

432

Natally do Nascimento Oliveira teria saído de casa sozinha para ir à casa de sua avó (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma adolescente de 16 anos está desaparecida desde sexta-feira (11/8), em Três Pontas, no Sul de Minas. As Polícias Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros (CBMMG) estão em busca de indícios para encontrar o paradeiro da garota.









No dia seguinte, a família teria feito contato com a Polícia Militar e o sinalizador do celular apontava para uma área de cafezal, cerca de 3 km da residência. Na manhã de domingo, os bombeiros contaram com a ajuda de drone e cães farejadores para ajudar nas buscas.

Por volta das 14h, os militares receberam a informação de que a adolescente teria sido vista entrando em um carro preto que, em seguida, saiu do local.



A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Militar em Três Pontas, que afirmou estar disponível para que qualquer denúncia ou indício do paradeiro de Natally, que pode ser comunicado pelo 190.





A reportagem também acionou a assessoria de imprensa da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) que respondeu que "vem coletando informações sobre o possível itinerário da desaparecida e o procedimento segue em tramitação" e que quaisquer novas informações que possam aparecer podem ser repassadas no telefone 0800-2828-197.