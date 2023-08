Vídeo: ladrão usa foice para assaltar sorveteria no Sul de Minas

Ladrão usa foice para assaltar sorveteria em Pouso Alegre e depois abandona arma no local (foto: Câmera de segurança)

Um homem armado com uma foice assaltou uma sorveteria em Pouso Alegre, no Sul de Minas. O crime aconteceu às 20h de sábado (12/08). Ele usou uma foice para ameaçar uma das funcionárias e levar R$ 1.258 do caixa. Duas funcionárias que estavam no local passaram por momentos de pavor.

Imagens do circuito de segurança mostram que o homem chega vestido com calça, jaqueta, chinelo e usando uma foice. Ele se agacha em frente ao balcão e checa se tem alguém por perto.

Duas funcionárias estavam na loja e tinham ido para a cozinha terminar o trabalho antes do fechamento. Uma delas ouviu alguém chegar e foi atender. "Ela chegou na frente da loja, deu boa noite e ele levantou a foice e falou que era um assalto", conta a gerente que preferiu não ser identificada.





Ela explica que a funcionária correu para o banheiro e se trancou. A segunda funcionária estava na cozinha. O assaltante pula o balcão e olha para trás ao perceber um veículo passar na rua, mas não se intimida.

O assaltante abre a gaveta do caixa e leva o dinheiro. Apavorada, uma das funcionárias enviou uma mensagem para a gerente pedindo ajuda. "Socorro, pelo amor de Deus. Eu quero ir embora, chama a polícia, por favor. Tem um cara aqui. Assalto. Eu vou morrer, eu tenho família, nos ajuda."

A gerente tinha saído da sorveteria para fechar a outra loja do grupo, no Centro. "Elas me mandaram mensagem e corri para a praça para acionar os policiais. Eles acionaram a viatura mais próxima da sorveteria." O homem fugiu em uma bicicleta e deixou a foice, que depois foi entregue à PM.

Funcionárias traumatizadas

"Nunca fomos assaltadas. Fiquei no desespero pensando nas meninas, no medo. Pela mensagem que recebi eu imaginei o pior. O bom é que não aconteceu nada com elas, ele não tocou nelas. Ficaram bem assustadas, choraram muito, mas ele levou só o dinheiro", lembra a gerente.

Depois de avisar a Polícia Militar, ela pediu para um motoboy a levar correndo para a sorveteria. "Expliquei que era um assalto e precisava chegar na loja." Quando ela chegou na sorveteria, a PM já estava no local e as funcionárias estavam apavoradas com o crime.

Segundo a gerente, imagens do circuito de segurança mostram o criminoso passando várias vezes em frente ao local, antes do assalto. "Ele estava observando a loja." Na noite de sábado, a PM enviou uma foto para reconhecimento, mas não era da pessoa que assaltou a empresa.



A sorveteria adotou novas medidas de segurança. Entre as medidas, a empresa colocou mais funcionários no local no período da noite.

A PM informou que fez o rastreamento em seguida ao roubo, mas o assaltante ainda não foi localizado.



Os policiais tentam identificar e capturar o homem. Quem tiver informações pode fazer denúncia anônima pelos telefones 190 ou 181. (Nayara Andery/ Especial para o EM.)