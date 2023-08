Homem é encontrado morto com cinco tiros pelo corpo em Santa Luzia

432

No corpo, a perícia encontrou perfura do homem (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um homem, de 41 anos, foi encontrado morto com cinco tiros, na noite desse domingo (13/8), em Santa Luzia, na Grande BH. Uma equipe da Polícia Militar encontrou o corpo do homem em uma rua do Bairro Vila Ferraz.





No corpo, a perícia encontrou perfurações nas costas, cabeça, rosto e cotovelo. Segundo a Polícia Militar, o homem já tinha passagens por roubo e furto.





Ainda segundo a PM, o local é conhecido pelo tráfico e consumo de drogas e não há câmeras de segurança. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime.