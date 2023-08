Homem resiste à prisão, lança bombas na polícia e é baleado em Minas

432

Homem teria resistido à prisão e lançado "coquetéis molotov" nos agentes que estavam no entorno do imóvel (foto: Leandro Couri / EM / D.A Press) Um homem, que não teve a idade informada, foi baleado pela Polícia Militar nesta sexta-feira (11/8) em Santa Bárbara, na Região Central, após resistir à prisão e ameaçar os policiais que foram até sua residência cumprir um mandado de prisão.

De acordo com as polícias militar e civil, durante a operação o homem teria resistido à prisão e lançado “coquetéis molotov” nos agentes que estavam no entorno do imóvel. Além disso, o suspeito ainda teria ameaçado explodir a casa.









“Sem o avançar das negociações e para salvaguardar a vida dos policiais e da vizinhança, tendo em vista o arremesso de coquetéis molotov nos policiais e o início de incêndio no entorno da residência, com a possibilidade de uma explosão, houve a necessidade de uso da força por parte do Bope, sendo o autor baleado”, informaram os órgãos policiais.





Ainda segundo o posicionamento das corporações, o suspeito foi socorrido com vida e encaminhado a uma unidade de saúde. A ocorrência ainda está em andamento.