Livro de batismos do século 18 de Mariana é devolvido à comunidade

Documentos históricos são entregues no Arquivo Público Municipal de Ouro Preto (foto: Divulgação/MPMG) Um livro de batismos relizados entre 1720 e 1728 da Igreja Matriz de São Caetano, em Mariana, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi devolvido à comunidade pelo Ministério Púbilco de Minas Gerais nesta sexta-feira (11/8).





O material, junto a um recibo de compra de uma casa em 1984, um termo de compromisso de irmandade de 1713 e mais 30 documentos que contam a história de Minas Gerais e do Brasil, muito deles do século XVII e XVIII, foi entregue ao Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana, Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana, ao Arquivo Público Municipal de Ouro Preto e outros.





O MPMG ajuizou ação pedindo a devolução dos documentos que estavam em posse de uma moradora que havia herdado do pai. Em 2022, as partes celebraram um acordo na qual ela devolvia as obras.

Os itens foram inicialmente transportados para Belo Horizonte em caixas, com cuidados no manuseio.