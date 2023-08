Homem atira em direção de grupo em festa e atinge jovem

Um homem, de 24 anos, efetuou vários disparos em direção a um grupo de pessoas, após uma briga, em uma festa de aniversário, na madrugada desta segunda-feira (14/8), em Montes Claros, no Norte de Minas. Uma das pessoas que estavam no local, um jovem, de 23, foi atingido com um tiro na altura do quadril.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Pronto Socorro da Santa Casa de Montes Claros, onde ficou sob cuidados médicos.

O fato aconteceu no Bairro Alterosa, na região do Maracanã. De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito da tentativa de homicidio, após a briga na festa, teve ferimentos no rosto e na cabeça e procurou assistência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Chiquinho Guimarães.

Enquanto o suspeito recebia atendimento na UPA, um grupo de oito pessoas tentou entrar no prédio, dizendo que precisavam “conversar” com ele. O grupo foi impedido de entrar no local pelos funcionários da unidade de saúde.

O suspeito de atirar contra os participantes da festa foi preso pela PM e encaminhado para delegacia de plantão da Polícia Civil. No carro dele, os militares encontraram dois cartuchos de calibre 38. A arma usada no crime não foi localizada.

Como foi o caso

Conforme a Polícia Militar, testemunhas disseram que, após um desentendimento, um dos participantes da festa foi agredido por indivíduos não identificados e sofreu ferimentos no rosto e na cabeça.

Em seguida, o homem saiu do local e retornou ao local com uma arma de fogo e atirou em direção às pessoas que participaram da festa, atingindo o jovem de 23 anos.



A PM foi acionada e prendeu o suspeito na UPA do Bairro Chiquinho Guimarães.