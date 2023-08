Homem é morto a tiros dentro de carro na Região Nordeste de BH

432

Polícia Militar foi acionada na rua Dona Sinvalina Neves, no bairro Ribeiro de Abreu, Região Nordeste, onde homem foi encontrado morto dentro de carro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem, de 22 anos, foi morto a tiros dentro de um carro na noite dessa quinta-feira (10/8), no bairro Ribeiro de Abreu, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem subia a rua Dona Sinvalina Neves em um carro quando foi abordado pelos suspeitos em uma moto.

O veículo da vítima foi cercado e os suspeitos dispararam. Ao ser baleado, o homem perdeu o controle do carro, bateu no portão de uma residência e morreu no local.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que a vítima foi atingida por ao menos cinco disparos de arma de fogo.

Até o momento, ninguém foi preso. Não consta no boletim de ocorrência se a vítima tinha passagens pela polícia.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte.