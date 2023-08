Idoso é preso com arma modificada em Patos de Minas

432

Agentes encontraram armas na casa do idoso e as apreenderam (foto: Divulgação/PMMG) Um idoso de 61 anos foi preso por ameaças a uma criança de 10 anos e por guardar armas irregulares em casa na cidade de Patos de Minas, no Triângulo Mineiro. Ele também teria lançado fogos de artifício na direção da casa do garoto ameaçado. Entre as armas encontradas estrava uma adaptação de arma de pressão para uma de calibre 22.



O idoso não negou a discussão com os pais do menino, mas negou ter ameaçado a criança. Ele não criou resistência e liberou a entrada dos policiais em sua casa. Contudo, durante as buscas, os agentes encontraram a arma de pressão adaptada e também uma arma tipo polveira. Junto delas estava uma caixa com 30 munições, espoletas, pólvora, esferas e chumbinho.



Sobre a acusação de disparo de foguetes em direção à casa do casal e de outros vizinhos, o homem disse que se tratou de um lançamento acidental.



O idoso foi detido e levado à Delegacia da Polícia Civil sob acusação de posse ilegal de arma de fogo.