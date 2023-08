Incêndio à beira de rodovia queima barracos e fecha pista em Uberlândia

432

Famílias perderam casas e outros bens (foto: Reprodução/Redes sociais) Pelo menos 13 barracos foram destruídos por um incêndio às margens da rodovia BR-365, na tarde desta quinta-feira (10/8), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Além de desabrigar quase 20 pessoas, incluindo crianças, o fogo ainda causou a interdição da pista nos dois sentidos durante quase toda a tarde.



As chamas teriam começado em área de mata ao lado dos barracos, montados na faixa de domínio da rodovia. Com o vento, a baixa umidade do ar e o mato seco, o fogo se alastrou e chegou aos barracos, que queimaram por completo.



Na ocupação viviam 17 adultos e duas crianças, nenhum deles teve tempo de recolher seus pertences antes do local incendiar. Apesar da gravidade do caso, ninguém se feriu.



Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Defesa Civil atenderam a ocorrência, sendo acionados por volta das 14h.



A BR-365 foi interditada entre os quilômetros 610 e 615, no perímetro urbano de Uberlândia. Além da falta de segurança para o trânsito na pista simples, era preciso espaço para que os militares trabalhassem para combater as chamas. A pista só foi liberada no início da noite.



Segundo a Defesa Civil, as famílias afetadas serão alojadas no centro comunitário do bairro Residencial Integração até terem para onde ir.