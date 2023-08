Violência: homem mata outro por causa de celular de R$ 300

432

Crime por causa de um telefone celular ocorreu no centro de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha (foto: Pexels/Divulgação - Imagem Ilustrativa)

Um homem, de 26 anos, foi assassinado com uma facada nas costas em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha. O motivo do crime foi um celular, avaliado em R$ 300.