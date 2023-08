Vídeo: briga entre ex-cunhados termina em morte no interior de Minas

432

Autor chegou armado na casa em que a vítima estava (foto: Reprodução) Um homem de 47 anos foi morto pelo ex-cunhado na tarde dessa quarta-feira (9/8), em Tarumirim, na região Leste de Minas. Jaeder Apolinário Pascoal foi baleado tórax e no braço, chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Governador Valadares, mas não resistiu aos ferimentos.

A briga foi flagrada pela câmera de segurança da casa. Nas imagens, é possível ver o autor, de 56 anos, entrando no imóvel e encontrando a vítima. Os dois começam a discutir e há uma agressão física. O autor saca a arma e realiza o disparo.

Leia também: Cães e gato mortos dentro de sacolas são encontrados em depósito de entulho





Jaeder tentou fugir, mas foi perseguido até o lado de fora da residência. Após ouvir a discussão, as pessoas que estão na casa saem desesperadas tentando apartar a confusão. O autor conseguiu fugir dirigindo um Gol branco.





Testemunhas contaram aos policiais que o autor dos disparos teve, por algum tempo, um relacionamento conturbado com a irmã da vítima, com vários casos de agressões físicas contra ela. Segundo consta no boletim de ocorrência, o suspeito também tem uma extensa ficha criminal.